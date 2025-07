Sheila Mello abre o jogo sobre relação com Jacaré e revela algo surpreendente Em entrevista a Sérgio Mallandro, ex-dançarina do É o Tchan! diz que Jacaré foi fundamental para manter seus pés no chão O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h17 ) twitter

Sheila Mello e Jacaré (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante participação no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro, a ex-dançarina Sheila Mello surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua relação com Jacaré, colega de palco nos tempos de É o Tchan!. Pela primeira vez, a loira confirmou publicamente que os dois viveram um breve envolvimento amoroso.“É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim (…) A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, revelou Sheila, que integrou o grupo entre 1998 e 2003, após vencer o concurso “A Nova Loira do Tchan!”.

