Shows de Anitta, Ana Castela, Nattan, Thiaguinho agitam São Paulo

Ana Castela (Foto: Carnaval na Cidade)

A contagem regressiva para o feriado mais esperado do ano já começou! Para aumentar a ansiedade do público para uma das épocas mais festivas, o Carnaval Na Cidade preparou uma programação repleta de estrelas para esta edição – que será realizada de 01 a 04 de março, no Centro Esportivo Tietê. O line-up conta com Anitta, Ludmilla, Matheus e Kauan, Ana Castela, Nattan, Léo Foguete, Belo, Thiaguinho, Dennis, Sorriso Maroto, Jeito Moleque, Xanddy Harmonia e Banda Eva, além de DJs que agitarão o público durante os intervalos dos shows.

