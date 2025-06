Silentó é condenado a 30 anos de prisão após admitir assassinato do primo Rapper de “Watch Me (Whip/Nae Nae)” alegou problemas de saúde mental e aceitou acordo judicial que reduziu a pena; histórico de infrações... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rapper Silentó (Reprodução Instagram) Feed TV

O rapper norte-americano Richard Lamar Hawk, mais conhecido como Silentó, foi sentenciado a 30 anos de prisão após confessar o assassinato de seu primo, Frederick Rooks III. O crime aconteceu em janeiro de 2021, no subúrbio de Panthersville, em Atlanta (Geórgia, EUA), e marcou a queda definitiva do artista que alcançou fama mundial em 2015 com o sucesso viral “Watch Me (Whip/Nae Nae)”.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Thais Carla diz que Paulo Gustavo era gordofóbico e gera polêmica na web

Após denúncia por agressão, Bia Miranda expõe áudio polêmico de Gato Preto; ouça

Veja primeira foto de Preta Gil após começar novo tratamento contra o câncer