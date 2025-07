Simony detalha quadro de saúde após câncer: “Sou o que a medicina chama de exceção” Cantora e apresentadora enfrenta imunoterapia após diagnóstico de tumor no intestino em 2022 O conteúdo Simony detalha quadro de saúde... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h19 ) twitter

Simony (Foto: Instagram) Feed TV

A cantora e apresentadora Simony, de 49 anos, participou de uma consulta com o oncologista Fernando Maluf na última terça-feira (8) e atualizou o público sobre seu estado de saúde. O diagnóstico de tumor maligno no intestino foi feito em agosto de 2022. Durante a consulta, Simony recebeu a notícia de que está bem e segue em tratamento com imunoterapia.

