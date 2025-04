Susana Vieira busca green card: ‘Hora de explorar’ Aos 82 anos, atriz quer passar mais tempo com o filho e o neto nos Estados Unidos O conteúdo Susana Vieira busca green card: ‘Hora... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h06 ) twitter

Susana Vieira (Foto Reprodução Redes Sociais)

Susana Vieira está em processo para obter o green card e garantir residência permanente nos Estados Unidos. Aos 82 anos, a veterana da televisão brasileira revelou que deseja passar mais tempo ao lado do filho, Rodrigo Otávio Vieira Cardoso, e do neto. Apesar da mudança, ela garante que sua carreira no Brasil segue sendo uma prioridade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa nova fase na vida de Susana!

