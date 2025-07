Tarifaço dos EUA ao Brasil causa entre famosos: “Vai afetar nosso bolso”

O economista, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, fez duas análises acessíveis sobre temas econômicos. Em publicações feitas nesta quinta-feira (10), Gil comentou a polêmica decisão do presidente dos Estados Unidos, que anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados, com vigência a partir de 1º de agosto. A medida, segundo Gil, tem potencial para desestabilizar setores fundamentais da economia nacional, como o petróleo, o aço, o café e a indústria aeronáutica, que são responsáveis por uma fatia expressiva das exportações brasileiras. Os Estados Unidos figuram como o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o que torna o cenário ainda mais delicado, como explicou o influenciador.

Para entender melhor como essa tarifa pode impactar o seu dia a dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: