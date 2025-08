Tati Machado dá boas-vindas a novo integrante da família; veja foto Apresentadora surgiu com pet nas redes sociais e recebeu mensagens carinhosas dos seguidores Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h40 ) twitter

Tati Machado (Foto: Instagram) Feed TV

Tati Machado, de 33 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (6) ao mostrar o novo integrante da família MM, formada por ela e o marido Bruno Monteiro: um filhote de cachorro. O animalzinho foi apresentado nas redes sociais da jornalista, que não revelou o nome nem a raça do pet. O marido da apresentadora, no entanto, comentou com humor na legenda: “Meu guarda-costas Mauro!”.

