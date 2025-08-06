Thiago Nigro revela motivo da comunhão total de bens com Maíra Cardi: ‘Não pensava’ Influenciador revela mudança de pensamento e diz que casamento deve ser baseado em união completa, inclusive financeira Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi e Thiago Nigro (Foto: Instagram) Feed TV

Thiago Nigro, conhecido nas redes como Primo Rico, compartilhou com os seguidores os motivos por trás da escolha pelo regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. Durante uma interação nas redes sociais nesta quarta-feira (6), o influenciador financeiro respondeu a perguntas e explicou o que o levou a tomar a decisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a visão de Thiago sobre amor e dinheiro!

Leia Mais em Feed TV:

Defesa de Oruam pede habeas corpus e denuncia perseguição policial

Marcos Oliveira fala sobre nova fase no Retiro dos Artistas e recusa viver preso ao passado

Poliana Rocha expõe real sobre Leonardo em entrevista e confessa bastidor: ‘Quase caguei na calça’