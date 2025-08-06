Thiago Nigro revela motivo da comunhão total de bens com Maíra Cardi: ‘Não pensava’
Influenciador revela mudança de pensamento e diz que casamento deve ser baseado em união completa, inclusive financeira
Thiago Nigro, conhecido nas redes como Primo Rico, compartilhou com os seguidores os motivos por trás da escolha pelo regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. Durante uma interação nas redes sociais nesta quarta-feira (6), o influenciador financeiro respondeu a perguntas e explicou o que o levou a tomar a decisão.
Thiago Nigro, conhecido nas redes como Primo Rico, compartilhou com os seguidores os motivos por trás da escolha pelo regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. Durante uma interação nas redes sociais nesta quarta-feira (6), o influenciador financeiro respondeu a perguntas e explicou o que o levou a tomar a decisão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a visão de Thiago sobre amor e dinheiro!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a visão de Thiago sobre amor e dinheiro!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: