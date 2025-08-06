Logo R7.com
Thiago Nigro revela motivo da comunhão total de bens com Maíra Cardi: ‘Não pensava’

Influenciador revela mudança de pensamento e diz que casamento deve ser baseado em união completa, inclusive financeira

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Maíra Cardi e Thiago Nigro (Foto: Instagram) Feed TV

Thiago Nigro, conhecido nas redes como Primo Rico, compartilhou com os seguidores os motivos por trás da escolha pelo regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. Durante uma interação nas redes sociais nesta quarta-feira (6), o influenciador financeiro respondeu a perguntas e explicou o que o levou a tomar a decisão.

