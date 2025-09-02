Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ticiane Pinheiro revela 6 segredinhos de beleza e bem-estar

Apresentadora compartilha seus principais hábitos de autocuidado que podem inspirar mudanças na rotina

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Ticiane Pinheiro (Foto: Instagram) Feed TV

A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, se tornou logo cedo uma referência em beleza aliada à autenticidade e leveza. Sempre elegante, bem-humorada e dividindo seu tempo entre gravações, eventos e a maternidade, a famosa compartilha dicas práticas que mostram como mantém o cuidado com o corpo, a mente e a pele sem abrir mão do prazer e do equilíbrio.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre os segredos de beleza e bem-estar de Ticiane!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.