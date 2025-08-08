Tom Cavalcante leva filha para dar à luz em hospital: “Grande momento” Tom Cavalcante celebra chegada da neta e compartilha momento especial com a filha nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 ) twitter

Tom Cavalcante (Foto: Instagram) Feed TV

Maria Cavalcante está na maternidade para o nascimento de sua primeira filha, Antonella. A notícia foi compartilhada nesta quinta-feira, 8 de agosto, por seu pai, o humorista Tom Cavalcante, que usou as redes sociais para dividir o momento com seus seguidores. Em uma foto publicada no Instagram, Maria, de 25 anos, aparece ao lado do pai e do marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, de 34 anos.

