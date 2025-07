Toninho Geraes exige que Adele assine documentos pessoalmente após suspeita de fraude em processo por plágio

O processo movido por Toninho Geraes contra Adele por suposto plágio ganhou um novo capítulo. A equipe jurídica do sambista protocolou um pedido formal à Justiça brasileira solicitando que a cantora britânica assine pessoalmente a procuração de seus advogados no Brasil. A exigência surge após a tumultuada audiência de conciliação, realizada no dia 20 de dezembro de 2024, que terminou sem acordo e foi marcada por dúvidas sobre a veracidade das assinaturas apresentadas. As informações são do Portal Leo Dias.

