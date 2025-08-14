Treta entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção durante festa do caçula Maria Alice e Maria Flor protagonizaram brincadeira que chamou atenção na comemoração de 11 meses de José Leonardo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 ) twitter

Virginia, Zé Felipe e os filhos (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca e Zé Felipe, recém-separados, se reuniram na quarta-feira (14) para comemorar os 11 meses do filho mais novo, José Leonardo. Apesar da aparente harmonia familiar, o momento que chamou atenção aconteceu entre as irmãs mais velhas do menino, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.

Para saber mais sobre essa divertida confusão familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

