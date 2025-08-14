Tyson Fury, lenda do boxe, enfrenta pouso de emergência durante viagem de avião Ex-boxeador relata susto com a família, mas garante que todos estão bem Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h58 ) twitter

Tyson Fury (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Tyson Fury passou por um grande susto enquanto viajava de jatinho com a esposa, Paris Fury, e a filha. O ex-boxeador revelou pelas redes sociais que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência devido a um problema na asa. O voo seguia do aeroporto de Paris, na França, para o Reino Unido, onde a família comemoraria a renovação do casamento.

Para saber mais sobre esse incidente e a reação de Tyson Fury, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

