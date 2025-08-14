Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tyson Fury, lenda do boxe, enfrenta pouso de emergência durante viagem de avião

Ex-boxeador relata susto com a família, mas garante que todos estão bem

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Tyson Fury (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Tyson Fury passou por um grande susto enquanto viajava de jatinho com a esposa, Paris Fury, e a filha. O ex-boxeador revelou pelas redes sociais que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência devido a um problema na asa. O voo seguia do aeroporto de Paris, na França, para o Reino Unido, onde a família comemoraria a renovação do casamento.

Para saber mais sobre esse incidente e a reação de Tyson Fury, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.