Tyson Fury, lenda do boxe, enfrenta pouso de emergência durante viagem de avião
Ex-boxeador relata susto com a família, mas garante que todos estão bem
Tyson Fury passou por um grande susto enquanto viajava de jatinho com a esposa, Paris Fury, e a filha. O ex-boxeador revelou pelas redes sociais que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência devido a um problema na asa. O voo seguia do aeroporto de Paris, na França, para o Reino Unido, onde a família comemoraria a renovação do casamento.
