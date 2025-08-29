Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vanessa Lopes quase perdeu a voz por vício em cigarro eletrônico

Influenciadora detalha recuperação após cirurgia e abandono do dispositivo

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Vanessa Lopes (Foto Redes Sociais) Feed TV

A dançarina e influenciadora, Vanessa Lopes, de 24 anos, revelou que quase perdeu completamente a voz por conta do vício em cigarro eletrônico. A alerta veio de um médico fonoaudiólogo, que foi direto: “Você vai perder a sua voz”, tanto para cantar quanto para falar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história impactante!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.