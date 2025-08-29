Vanessa Lopes quase perdeu a voz por vício em cigarro eletrônico
Influenciadora detalha recuperação após cirurgia e abandono do dispositivo
A dançarina e influenciadora, Vanessa Lopes, de 24 anos, revelou que quase perdeu completamente a voz por conta do vício em cigarro eletrônico. A alerta veio de um médico fonoaudiólogo, que foi direto: “Você vai perder a sua voz”, tanto para cantar quanto para falar.
A dançarina e influenciadora, Vanessa Lopes, de 24 anos, revelou que quase perdeu completamente a voz por conta do vício em cigarro eletrônico. A alerta veio de um médico fonoaudiólogo, que foi direto: “Você vai perder a sua voz”, tanto para cantar quanto para falar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história impactante!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: