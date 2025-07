Vaza conversa de Virgina sobre suposta traição de Zé Felipe e web opina: “Sabia” Durante a festa de mesversário do filho, uma conversa entre familiares da influenciadora gerou especulações sobre uma suposta traição...

A separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (11). Mesmo meses após o anúncio do término, o ex-casal continua no centro das atenções, principalmente depois que um vídeo gravado pela própria Virginia reacendeu rumores de traição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa polêmica!

Leia Mais em Feed TV: