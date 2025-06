Veja os detalhes da mansão de R$ 27 milhões de Zé Felipe Após separação de Virginia Fonseca, cantor investe R$ 27 milhões em casa de luxo para ficar perto dos filhos. O conteúdo Veja os detalhes... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h56 ) twitter

Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Zé Felipe está vivendo uma nova fase após o fim do casamento com Virginia Fonseca. O cantor sertanejo, filho de Leonardo, decidiu mudar de casa, mas continuar no mesmo endereço. O cantor adquiriu uma nova mansão em Goiânia, a apenas 300 metros da antiga, em que vivia com a influenciadora e os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o pequeno José Leonardo, de apenas 8 meses. O objetivo, segundo ele, é continuar presente na rotina das crianças.

Para mais detalhes sobre essa luxuosa mansão e tudo que ela oferece, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

