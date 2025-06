Veja primeira foto de Preta Gil após começar novo tratamento contra o câncer Após buscar alternativas no Brasil, cantora viaja aos Estados Unidos em busca de novas possibilidades médicas, enquanto famosos e fãs... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h56 ) twitter

Preta Gil (reprodução Instagram) Feed TV

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos em busca de novas estratégias no combate ao câncer colorretal, diagnosticado em 2023. Depois de enfrentar diferentes tipos de tratamento no Brasil, a cantora e empresária decidiu seguir para o exterior, com esperança renovada em alternativas médicas que possam melhorar sua condição de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na vida de Preta Gil!

