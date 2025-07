Velório de Preta Gil não terá apresentações nem trio elétrico, informa assessoria O velório acontecerá no saguão do Theatro Municipal, espaço escolhido pela própria cantora Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h58 ) twitter

Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

O velório de Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), durante tratamento contra o câncer nos Estados Unidos, será realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. A cerimônia será aberta ao público, mas não contará com apresentações musicais nem trio elétrico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a despedida de Preta Gil.

