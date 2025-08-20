Veterana da TV é morta pelo próprio filho; saiba detalhes Maquiadora Travis Renee Baldwin é assassinada em Washington Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h40 ) twitter

Travis Renee Baldwin e filho (Foto Redes Sociais) Feed TV

Uma tragédia abalou o mundo da televisão americana no domingo, 20, em Washington, D.C., quando a maquiadora e cabeleireira Travis Renee Baldwin, de 57 anos, foi assassinada dentro de seu próprio apartamento. De acordo com informações da Fox TV, ela foi atingida por disparos e, apesar de ser levada rapidamente a um hospital próximo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A principal suspeita do crime é seu filho, Logan Chrisinger, de 27 anos.

Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

