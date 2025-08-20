Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Veterana da TV é morta pelo próprio filho; saiba detalhes

Maquiadora Travis Renee Baldwin é assassinada em Washington

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Travis Renee Baldwin e filho (Foto Redes Sociais) Feed TV

Uma tragédia abalou o mundo da televisão americana no domingo, 20, em Washington, D.C., quando a maquiadora e cabeleireira Travis Renee Baldwin, de 57 anos, foi assassinada dentro de seu próprio apartamento. De acordo com informações da Fox TV, ela foi atingida por disparos e, apesar de ser levada rapidamente a um hospital próximo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A principal suspeita do crime é seu filho, Logan Chrisinger, de 27 anos.

Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.