Veterana da TV é morta pelo próprio filho; saiba detalhes
Maquiadora Travis Renee Baldwin é assassinada em Washington
Uma tragédia abalou o mundo da televisão americana no domingo, 20, em Washington, D.C., quando a maquiadora e cabeleireira Travis Renee Baldwin, de 57 anos, foi assassinada dentro de seu próprio apartamento. De acordo com informações da Fox TV, ela foi atingida por disparos e, apesar de ser levada rapidamente a um hospital próximo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A principal suspeita do crime é seu filho, Logan Chrisinger, de 27 anos.
Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
