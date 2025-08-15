Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Victória Miranda se pronuncia sobre suposto romance com Zé Felipe

Influenciadora fala dos rumores e sobre saúde mental após exposição

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Victória Miranda e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Após boato de que teria ficado com o cantor Zé Felipe, Victória Miranda, apontada como possível affair do artista, publicou um pronunciamento em seus stories nesta quinta-feira (14). A assessoria de Zé Felipe já tinha desmentido a informação anteriormente, que circulou amplamente em páginas de fofoca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.