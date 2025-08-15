Victória Miranda se pronuncia sobre suposto romance com Zé Felipe
Influenciadora fala dos rumores e sobre saúde mental após exposição
Após boato de que teria ficado com o cantor Zé Felipe, Victória Miranda, apontada como possível affair do artista, publicou um pronunciamento em seus stories nesta quinta-feira (14). A assessoria de Zé Felipe já tinha desmentido a informação anteriormente, que circulou amplamente em páginas de fofoca.
