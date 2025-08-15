Victória Miranda se pronuncia sobre suposto romance com Zé Felipe Influenciadora fala dos rumores e sobre saúde mental após exposição Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Victória Miranda e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Após boato de que teria ficado com o cantor Zé Felipe, Victória Miranda, apontada como possível affair do artista, publicou um pronunciamento em seus stories nesta quinta-feira (14). A assessoria de Zé Felipe já tinha desmentido a informação anteriormente, que circulou amplamente em páginas de fofoca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Rafa Kalimann exibe barriga de grávida em viagem com Nattan: “Mágico”

Vídeo: Zé Felipe emociona ao cantar clássico sertanejo de Leonardo em festa do filho

Hytalo Santos é preso em São Paulo