VÍDEO: Bárbara Evans mostra vídeo de acidente da filha e como ficou o machucado após batida Influenciadora compartilha imagens do momento do acidente e explica situação

Na manhã desta terça-feira (26), Bárbara Evans, de 34 anos, passou por momentos de tensão quando sua filha Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro, sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento no queixo, exigindo atendimento médico. Mais tarde, a influenciadora digital e empresária publicou nas redes sociais imagens captadas pela câmera de segurança da casa, mostrando o instante do acidente, além de uma foto do machucado da menina.

