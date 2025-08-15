Logo R7.com
VÍDEO: Bell Marques passa mal após corrida em Fortaleza

Cantor se pronunciou nas redes sociais e falou sobre momento com os filhos às vésperas do Dia dos Pais

Bell Marques (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã de sexta-feira, 15 de agosto, o cantor Bell Marques participou de uma corrida de rua realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, Ceará. O evento fazia parte do circuito esportivo Corrida 100% Você, organizado pela empresa do próprio artista. Ao cruzar a linha de chegada, o cantor sentiu um mal-estar e precisou ser levado com urgência para um hospital.

Para saber mais sobre o que aconteceu com Bell Marques e sua recuperação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

