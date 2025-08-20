Logo R7.com
VÍDEO: Bia Miranda e Gato Preto apareceram com bebidas alcoólicas antes do acidente

Colisão danifica carro de luxo e outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Bia Miranda e Gato Preto (Foto: Instagram) Feed TV

Horas antes do acidente que destruiu uma Porsche avaliada em R$ 1,5 milhão e danificou outro carro, na manhã desta quarta-feira (20/8), em São Paulo, Bia Miranda e Gato Preto registraram momentos em uma casa noturna. Nas imagens compartilhadas durante a madrugada nas redes sociais, o casal aparece cercado de bebidas alcoólicas e segurando garrafas nas mãos.

