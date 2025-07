Vídeo em que Preta Gil descreve como gostaria do seu funeral viraliza Cantora faleceu no domingo, 20 de julho, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde tratava um câncer Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h18 ) twitter

Preta Gil (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Preta Gil, que morreu no domingo, 20 de julho, aos 50 anos, teve diversos momentos de sua trajetória relembrados pelos fãs nas redes sociais. Entre os vídeos que mais ganharam destaque nos últimos dias está uma entrevista concedida pela cantora ao canal Põe na Roda, no YouTube. No trecho que voltou a circular, Preta fala com bom humor sobre como gostaria que fosse seu velório, enquanto estava em tratamento em Nova York contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante história de Preta Gil.

