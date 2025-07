Vídeo: fã de Eduardo Costa é empurrada por segurança no Rio Araguaia e web se revolta Cantor se envolveu em nova polêmica após show no Pará e é acusado de omissão Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h58 ) twitter

Eduardo Costa (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Eduardo Costa voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo viralizar mostrando uma fã sendo empurrada por um segurança do cantor diretamente no Rio Araguaia. O caso aconteceu no último sábado (19), em Xinguara, no Pará, logo após uma apresentação do artista na região. Veja vídeo abaixo!

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

