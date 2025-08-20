Logo R7.com
VÍDEO: Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro com Bia Miranda

Colisão envolvendo veículo de luxo mobiliza autoridades e gera investigação sobre circunstâncias do acidente

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Gato Preto e Bia Miranda (Foto Redes Sociais) Feed TV

O influenciador Gato Preto foi preso na manhã de quarta-feira, 20, em São Paulo, depois de se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Faria Lima. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, ele deixou seu apartamento algemado e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a colisão. A influenciadora Bia Miranda estava com ele no veículo no momento do acidente.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

