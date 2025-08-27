Vídeo: João Guilherme mostra detalhes da reforma do novo apartamento Ator exibiu tour pelos cômodos e destacou sala ampla, varanda integrada e banheira sofisticada Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Guilherme (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (26), o ator João Guilherme apresentou nas redes sociais detalhes do apartamento que está em fase de reforma. O imóvel, que em breve será o novo lar do artista, já está na etapa de instalação dos móveis planejados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Vídeo: Tati Machado se desespera em voo após lembrar que esqueceu carro em estacionamento

Maíra Cardi revela motivo de não reclamar a bagunça de Thiago Nigro: “Nunca falei”

Bárbara Evans vive momentos de tensão com filha após acidente doméstico