Vídeo: João Guilherme mostra detalhes da reforma do novo apartamento

Ator exibiu tour pelos cômodos e destacou sala ampla, varanda integrada e banheira sofisticada

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

João Guilherme (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta segunda-feira (26), o ator João Guilherme apresentou nas redes sociais detalhes do apartamento que está em fase de reforma. O imóvel, que em breve será o novo lar do artista, já está na etapa de instalação dos móveis planejados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

