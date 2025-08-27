Vídeo: João Guilherme mostra detalhes da reforma do novo apartamento
Ator exibiu tour pelos cômodos e destacou sala ampla, varanda integrada e banheira sofisticada
Nesta segunda-feira (26), o ator João Guilherme apresentou nas redes sociais detalhes do apartamento que está em fase de reforma. O imóvel, que em breve será o novo lar do artista, já está na etapa de instalação dos móveis planejados.
Nesta segunda-feira (26), o ator João Guilherme apresentou nas redes sociais detalhes do apartamento que está em fase de reforma. O imóvel, que em breve será o novo lar do artista, já está na etapa de instalação dos móveis planejados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: