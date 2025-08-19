Vídeo: Jojo Todynho revela nova cirurgia e garante que não vai ‘virar uma LaToya Jackson’
Cantora diz que a alectomia faz parte do pós-emagrecimento e afirma que procedimento é apenas para ajuste estético: "Nada invasivo"
Jojo Todynho, de 28 anos, anunciou que fará uma nova cirurgia plástica como parte do seu processo de emagrecimento de aproximadamente 90kg. A cantora revelou, em seu Instagram na segunda-feira (16), que o procedimento será uma alectomia, destinada a reduzir as fossas nasais.
