Vídeo: Jojo Todynho revela nova cirurgia e garante que não vai ‘virar uma LaToya Jackson’ Cantora diz que a alectomia faz parte do pós-emagrecimento e afirma que procedimento é apenas para ajuste estético: "Nada invasivo" Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jojo Todynho (Foto: Instagram) Feed TV

Jojo Todynho, de 28 anos, anunciou que fará uma nova cirurgia plástica como parte do seu processo de emagrecimento de aproximadamente 90kg. A cantora revelou, em seu Instagram na segunda-feira (16), que o procedimento será uma alectomia, destinada a reduzir as fossas nasais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Leonardo admite traições e revela que já foi expulso de casa pela esposa

Hospital atualiza estado de saúde de Faustão: “Deixou a UTI”

Leonardo revela sentimento após término de Zé Felipe e Virginia: “Psicológico abaladíssimo”