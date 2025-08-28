VÍDEO: Leandro Hassum compra ‘primeiro carro’ da neta
Ator compartilha momento fofo ao montar carro de brinquedo para Aurora
Leandro Hassum revelou nesta semana nas redes sociais mais uma de suas compras online, desta vez para a neta Aurora, que vai completar 1 ano em outubro. O ator mostrou que adquiriu “o primeiro carro” da menina e garantiu que ela “nunca vai esquecer” o presente, registrando a montagem das peças em seu perfil no TikTok.
Leandro Hassum revelou nesta semana nas redes sociais mais uma de suas compras online, desta vez para a neta Aurora, que vai completar 1 ano em outubro. O ator mostrou que adquiriu “o primeiro carro” da menina e garantiu que ela “nunca vai esquecer” o presente, registrando a montagem das peças em seu perfil no TikTok.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa fofura!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa fofura!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: