VÍDEO: Leandro Hassum compra ‘primeiro carro’ da neta

Ator compartilha momento fofo ao montar carro de brinquedo para Aurora

Leandro Hassum (Foto Redes Sociais)

Leandro Hassum revelou nesta semana nas redes sociais mais uma de suas compras online, desta vez para a neta Aurora, que vai completar 1 ano em outubro. O ator mostrou que adquiriu “o primeiro carro” da menina e garantiu que ela “nunca vai esquecer” o presente, registrando a montagem das peças em seu perfil no TikTok.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa fofura!

