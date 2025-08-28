Logo R7.com
VÍDEO: Noiva de Oruam detalha situação do rapper na prisão

Fernanda Valença relatou em vídeo como o artista tem enfrentado a rotina na penitenciária

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Oruam e sua noiva (Foto Instagram) Feed TV

Fernanda Valença, noiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, contou como foi a visita que fez ao rapper na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após deixar a unidade prisional, ela gravou um vídeo nos Stories do Instagram relatando como o artista tem passado os dias e até composto músicas dentro da cadeia.

