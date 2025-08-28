VÍDEO: Noiva de Oruam detalha situação do rapper na prisão Fernanda Valença relatou em vídeo como o artista tem enfrentado a rotina na penitenciária Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oruam e sua noiva (Foto Instagram) Feed TV

Fernanda Valença, noiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, contou como foi a visita que fez ao rapper na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após deixar a unidade prisional, ela gravou um vídeo nos Stories do Instagram relatando como o artista tem passado os dias e até composto músicas dentro da cadeia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Lucas Lima ironiza pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy & Junior

Maíra Cardi revela já ter gastado mais de R$ 1 milhão em viagem de luxo pela Europa

Mãe de Gustavo Mioto fala sobre fim definitivo do namoro do cantor com Ana Castela