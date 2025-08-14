Vídeo: Noiva do Oruam faz primeira visita na prisão e revela estado do rapper
Encontro ocorreu em Bangu 8 e Fernanda Valença contou detalhes do dia ao público
Noiva de Oruam, Fernanda Valença fez a primeira visita ao rapper na prisão na quarta-feira (13). Oruam está detido desde 22 de julho e responde por tentativa de homicídio qualificado e outros sete crimes. Em postagem no Instagram, a influencer relatou o encontro em Bangu 8, na Zona Oeste do Rio, e deu detalhes do estado do artista.
