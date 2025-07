Vídeo: Oruam lamenta morte de Preta Gil e relembra apoio que recebeu da cantora no início da carreira Rapper destacou que a artista abriu portas quando muitos ignoravam seu trabalho e prestou homenagem nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h38 ) twitter

Oruam e Preta Gil (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Na noite de domingo (20), a morte de Preta Gil, aos 50 anos, comoveu, além dos fãs e do público geral, artistas de diferentes gerações. Entre as homenagens que surgiram nas redes sociais, uma das que mais chamou atenção foi a do rapper Oruam, que fez questão de reconhecer publicamente a importância de Preta Gil em sua trajetória profissional.

Para saber mais sobre a emocionante homenagem de Oruam e a repercussão da morte de Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

