Vídeo: Tati Machado se desespera em voo após lembrar que esqueceu carro em estacionamento

Apresentadora calculou valor da cobrança e revelou que pagou mais de R$ 200 para retirar o veículo

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Na última segunda-feira (26), a apresentadora Tati Machado, de 34 anos, percebeu durante um voo que havia esquecido o carro no estacionamento de um shopping em outro estado. A comunicadora tinha ido ao local de carro, mas retornou para casa utilizando um motorista de aplicativo, deixando o veículo no estabelecimento comercial.

