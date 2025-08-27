Vídeo: Tati Machado se desespera em voo após lembrar que esqueceu carro em estacionamento
Apresentadora calculou valor da cobrança e revelou que pagou mais de R$ 200 para retirar o veículo
Na última segunda-feira (26), a apresentadora Tati Machado, de 34 anos, percebeu durante um voo que havia esquecido o carro no estacionamento de um shopping em outro estado. A comunicadora tinha ido ao local de carro, mas retornou para casa utilizando um motorista de aplicativo, deixando o veículo no estabelecimento comercial.
Na última segunda-feira (26), a apresentadora Tati Machado, de 34 anos, percebeu durante um voo que havia esquecido o carro no estacionamento de um shopping em outro estado. A comunicadora tinha ido ao local de carro, mas retornou para casa utilizando um motorista de aplicativo, deixando o veículo no estabelecimento comercial.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa situação inusitada!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: