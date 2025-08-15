Vídeo: Zé Felipe emociona ao cantar clássico sertanejo de Leonardo em festa do filho
Filho do cantor sertanejo Leonardo solta a voz com “Meu Grito de Amor” após viralizar cantando Rick Renner
Na noite da última quarta-feira (13), Zé Felipe, de 27 anos, foi destaque nas redes sociais ao interpretar “Nos Bares da Cidade”, de Rick & Renner, durante a comemoração dos 11 meses de José Leonardo, filho caçula do cantor. O vídeo viralizou e na manhã desta sexta-feira (15), Zé Felipe surpreendeu novamente ao cantar um clássico do pai, Leonardo, intitulado “Meu Grito de Amor”.
