Vídeo: Zé Felipe emociona ao cantar clássico sertanejo de Leonardo em festa do filho

Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Na noite da última quarta-feira (13), Zé Felipe, de 27 anos, foi destaque nas redes sociais ao interpretar “Nos Bares da Cidade”, de Rick & Renner, durante a comemoração dos 11 meses de José Leonardo, filho caçula do cantor. O vídeo viralizou e na manhã desta sexta-feira (15), Zé Felipe surpreendeu novamente ao cantar um clássico do pai, Leonardo, intitulado “Meu Grito de Amor”.

Para mais detalhes sobre essa emocionante apresentação e a festa em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

