Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vídeo: Zé Felipe emociona ao cantar clássico sertanejo de Leonardo em festa do filho

Filho do cantor sertanejo Leonardo solta a voz com “Meu Grito de Amor” após viralizar cantando Rick Renner

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Na noite da última quarta-feira (13), Zé Felipe, de 27 anos, foi destaque nas redes sociais ao interpretar “Nos Bares da Cidade”, de Rick & Renner, durante a comemoração dos 11 meses de José Leonardo, filho caçula do cantor. O vídeo viralizou e na manhã desta sexta-feira (15), Zé Felipe surpreendeu novamente ao cantar um clássico do pai, Leonardo, intitulado “Meu Grito de Amor”.

Para mais detalhes sobre essa emocionante apresentação e a festa em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.