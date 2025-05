Viih Tube “discute” com inteligência artificial e deixa Eliezer em crise: “Isso é o fim do casamento” Influenciadora se envolve em conversa acalorada com o ChatGPT e arranca reações hilárias do marido durante a madrugada. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h08 ) twitter

Viih Tube e Eliezer (Foto Reprodução Instagram) Feed TV

Na madrugada desta sexta-feira (9), Eliezer divertiu os seguidores ao compartilhar uma situação pra lá de inusitada com Viih Tube. A influenciadora ficou tão envolvida em uma conversa com inteligência artificial que causou uma pequena “crise conjugal” com o ex-BBB. “Ela pergunta, ela conversa, ela questiona, ela briga, ela se abre, ela reclama. Eu estou assustado”, comentou ele, incrédulo com o nível de interação da esposa com o ChatGPT.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa história divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

