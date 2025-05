Virginia expõe ‘parabéns’ de Maria Alice e destaca ausência de Zé Felipe: “Faltando o papai” Nesta sexta-feira (30), Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou quatro anos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/05/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca no aniversário da filha (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta sexta-feira (30), Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou quatro anos de vida. Para comemorar a data, Virginia compartilhou com os seguidores a programação especial que preparou para a filha. A celebração acontece poucos dias depois do anúncio do término do casamento entre os dois. Acontece que a descrição que a famosa usou no vídeo do momento do “parabéns” chamou atenção. Veja abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Virginia expõe ‘parabéns’ de Maria Alice e destaca ausência de Zé Felipe: “Faltando o papai”

Mulher Melão grava com look ousado em trem do Rio e quase termina na delegacia

Separação de Virginia e Zé Felipe pode ter envolvido prima, assessor e bailarina