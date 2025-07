Virginia expulsa Lucas Guedez de sua mansão após desentendimento: “Vai embora” Influenciadora revelou detalhes do desentendimento com o amigo

No último sábado, a influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu o público ao relatar um episódio delicado com o amigo e também influenciador Lucas Guedez. O desentendimento entre os dois acabou ganhando proporções maiores e terminou com a saída de Lucas da casa de Virginia, após um mal-entendido na comunicação de ambos.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes do desentendimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: