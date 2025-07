Virginia Fonseca aparece exausta após noite na festa de Vini Jr. e movimenta suspeitas de affair Influenciadora usou pijama e stories para despistar seguidores antes de embarcar em jatinho rumo ao evento no Rio de Janeiro Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h18 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto: Instagram) Feed TV

Na madrugada do último domingo (20), Virginia Fonseca embarcou em uma viagem discreta ao Rio de Janeiro para marcar presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr. no Sítio Lajedo. A influenciadora deixou seguidores intrigados ao surgir horas depois, já no horário do almoço, visivelmente cansada durante uma live de vendas de sua marca de cosméticos, transmitida de São Paulo.

Para saber mais sobre os detalhes dessa história e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

