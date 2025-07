Virgínia Fonseca e Vini Jr.: saiba como começaram os rumores de envolvimento do casal As especulações ganharam força após os dois serem vistos juntos na comemoração de aniversário do atacante Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia e Vini Jr (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta semana, circularam nas redes sociais rumores de que a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr. estariam vivendo um possível romance. As especulações ganharam força após os dois serem vistos juntos na comemoração de aniversário do atacante do Real Madrid, realizada no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre os detalhes desse suposto romance e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Influenciadora batiza filho com nome de super-herói; saiba qual

Babi Cruz nega morte de Arlindo Cruz: “Especulação”

MC Poze do Rodo diz que não vai ‘fazer barulho’ pela liberdade de Oruam