Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram a Páscoa com solidariedade em projeto social de Goiás Ao lado de Zé Felipe, influenciadora promove ação especial com distribuição de ovos de chocolate e atividades lúdicas para mais de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia e Zé (Foto Reprodução Redes Sociais)

A terça-feira (15) foi marcada por emoção, sorrisos e solidariedade em Aparecida de Goiânia (GO), onde a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe participaram de mais uma edição do evento “Páscoa de Afeto”, realizado pela instituição “Escolinha Levando Amor”. A ação, promovida dias antes do feriado religioso, encantou mais de 200 crianças com uma programação repleta de brincadeiras, música, personagens temáticos e, claro, muito chocolate.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa linda ação!

Leia Mais em Feed TV:

Lipe Ribeiro e esposa recusam convite para reality; saiba o verdadeiro motivo!

Otávio Mesquita rebate Juliana Oliveira após vídeo detalhando denúncia de estupro

Xuxa se revolta e rebate após ser ridicularizada por Rafinha Bastos: “Ignorância”