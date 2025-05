Virginia Fonseca entra no ramo fitness com lançamento de franquia de academias Após sucesso no setor de cosméticos, influenciadora anuncia novo projeto em parceria com Thiago Stabile e promete revelar mais detalhes...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share