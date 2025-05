Virginia Fonseca faz piada com fim do casamento: “Sofrendo com motivo” Influenciadora acompanhou o show do ex-marido e não perdeu a oportunidade de alfinetar nas redes. O conteúdo Virginia Fonseca faz piada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h36 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O clima de fim de casamento não impediu Virginia Fonseca de fazer piada com a situação. Durante um show de Zé Felipe em Coimbra, Portugal, a influenciadora filmou o cantor visivelmente emocionado no palco enquanto cantava Só Tem Eu. Na legenda, soltou: “Hoje cantando e sofrendo com motivo”, em uma clara referência à separação dos dois. A postagem, porém, foi apagada pouco depois, sem qualquer explicação.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

