Virginia Fonseca passa por bateria de exames após ter aparência esculachada Influenciadora mostra comprometimento com a saúde e continua sua jornada fitness após críticas sobre sua aparência O conteúdo Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h27 )

Virginia (Foto: Instagram) (1)

Virginia Fonseca, influenciadora digital e empresária, compartilhou um momento íntimo com seus seguidores nesta quarta-feira (26), ao postar um story no Instagram mostrando que estava passando por uma bateria de exames médicos. A influencer, que recentemente chamou atenção nas redes sociais por sua magreza, registrou o momento enquanto estava sendo atendida em casa, fazendo retiradas de sangue. Ela escreveu no vídeo: “Bom dia com exames”, dando um tom descontraído ao momento de cuidados com a saúde.

Para saber mais sobre a situação de Virginia e suas reflexões sobre saúde e estética, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

