Virginia Fonseca realiza sonho antigo da mãe; saiba qual Margareth Serrão celebra presente de aniversário com destino que marcou sua história O conteúdo Virginia Fonseca realiza sonho antigo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/12/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia Fonseca e sua mãe (Foto Reprodução Redes Sociais)

Virginia Fonseca está prestes a concretizar um desejo antigo de sua mãe, Margareth Serrão, com uma viagem especial às Bahamas, no Caribe. A dupla embarca nesta sexta-feira (6/12) para comemorar o aniversário de Margareth, que há anos sonhava com este destino desde os tempos em que trabalhava como faxineira nos Estados Unidos. A revelação foi feita por Margareth nos Stories do Instagram, enquanto Virginia compartilhou detalhes emocionantes nas redes sociais.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes dessa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Rodrigo Faro anunciou saída da Record após 16 anos; saiba o porquê

Vidente prevê ‘momento delicado’ para Rodrigo Faro em 2025; saiba mais

Virginia Fonseca relata pedido inusitado da filha e divide momento emocionante nas redes