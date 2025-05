Virginia Fonseca se contradiz sobre uso de conta falsa para apostar no ‘Tigrinho’: ‘Eles mandam o login’ Influenciadora foi ouvida como testemunha no Senado e falou sobre contratos com casas de apostas digitais O conteúdo Virginia Fonseca... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h27 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Durante seu depoimento à CPI das Bets nesta terça-feira (13), a influenciadora Virginia Fonseca foi confrontada pelos senadores sobre um ponto específico: se ela usava a mesma plataforma de apostas que indicava aos seguidores — e, mais do que isso, se jogava utilizando o mesmo tipo de conta que o público geral tem acesso.

Para saber mais sobre as declarações de Virginia e as implicações para a transparência nas apostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

