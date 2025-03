Wanessa Camargo tem atitude inesperada após término com Dado Dolabella; entenda! Mesmo após o término, cantora divulga música do ex e alimenta rumores sobre reconciliação O conteúdo Wanessa Camargo tem atitude inesperada... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h07 ) twitter

Dado e Wanessa Camargo (Foto Reprodução Redes Sociais)

Wanessa Camargo demonstrou que sua relação com Dado Dolabella segue amigável, mesmo após o fim do namoro. Na noite desta quarta-feira (19), a cantora surpreendeu os fãs ao divulgar o novo lançamento do ex-namorado, a canção A Gente Faz Amor.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa história intrigante!

