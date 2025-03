Whindersson Nunes retorna às redes sociais após internação em clínica psiquiátrica Humorista compartilha momento descontraído com sua cachorrinha e celebra nova fase O conteúdo Whindersson Nunes retorna às redes sociais... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h26 ) twitter

Whindersson Nunes (Foto Reprodução Redes Sociais)

Depois de um mês afastado, Whindersson Nunes voltou a interagir com seus seguidores na noite desta quinta-feira (27). O humorista, que estava internado em uma clínica psiquiátrica para tratar a depressão e a síndrome do pânico, usou as redes sociais para marcar seu retorno.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes sobre o retorno de Whindersson!

