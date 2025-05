Xuxa é flagrada alimentando morcegos no jardim de casa; veja vídeo Apresentadora foi filmada por Junno Andrade colocando água com açúcar para atrair os animais O conteúdo Xuxa é flagrada alimentando... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h36 ) twitter

Xuxa (Foto: Instagram) Feed TV

Na noite de quarta-feira (28), Xuxa Meneghel, de 62 anos, foi filmada pelo marido, o cantor e ator Junno Andrade, alimentando morcegos em sua casa com uma mistura de água e açúcar. Os vídeos, compartilhados nas redes sociais do casal, mostram a apresentadora colocando o líquido em bebedouros de beija-flores, que foram pendurados no jardim da residência.

