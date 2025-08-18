Yudi e esposa revelam plano para viabilizar mudança da família para o Japão: ‘É melhor’ Casal pretende arrecadar verba com venda de móveis, roupas e objetos antes da mudança para exercer fé e pregar o evangelho Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h38 ) twitter

Mila e Yudi (Foto: Instagram) Feed TV

O apresentador Yudi Tamashiro voltou a comentar sobre a decisão de se mudar para o Japão com a família. Em um vídeo publicado neste domingo, 17, nas redes sociais, ele e a esposa, Mila Braga, revelaram que pretendem organizar um bazar para arrecadar recursos para a mudança. Além do casal e do filho, Davi, de apenas dois meses, também irão a mãe, a irmã e o cunhado do artista.

