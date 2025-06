Zé Felipe dá entrada em divórcio com Virginia Fonseca e disputa guarda dos filhos Cantor formalizou separação no Tribunal de Justiça de Goiás após cinco anos de casamento com a influenciadora. O conteúdo Zé Felipe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h56 ) twitter

Virginia e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Zé Felipe oficializou na última quarta-feira (25) o pedido de divórcio de Virginia Fonseca, com quem foi casado por cinco anos. A separação do casal ocorre cerca de um mês após o anúncio público do término da relação, que pegou os fãs e internautas de surpresa.

Para mais detalhes sobre essa separação e a disputa pela guarda dos filhos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

